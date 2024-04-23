Врачи МОЦОМД прооперировали малыша с редкой патологией мочевыделительной системы

Врачи отделения хирургии новорожденных и заведующий отделением кандидат медицинских наук Михаил Рехвиашвили провели малоинвазивную операцию новорожденному мальчику с врожденной патологией мочевыделительной системы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Мама ребенка проходила стандартизированное скрининговое обследование, в ходе которого малышу поставили диагноз врожденный порок развития мочевыделительной системы.

После рождения ребенок был переведен в отделение хирургии новорожденных для дообследования и определения дальнейшей тактики лечения. Детские хирурги оперативно провели обследование, в ходе которого заподозрили наличие заднего уретрального клапана — редчайшей врожденной патологии, которая приводит к множественным нарушениям во всей мочевыделительной системе.

Клапан задней уретры встречается в 1 случае из 7 тыс. новорожденных детей и имеет 3 формы заболевания. Стоит отметить, что 1 тип клапана отмечается в 97% случаев от всех выявленных клапанов, а 2 тип встречается лишь в 2% случаях.

«В нашем случае мы имели дело с клапаном 2-го типа, который встречается очень редко и имеет не совсем стандартную рентгенологическую и интраоперационную картину. Оперативное вмешательство было проведено высокотехнологичной методикой — цистоскопически, то есть доступ осуществлялся через уретру, без разрезов, что существенно сокращает время и травматичность операции», — рассказала лечащий врач пациента Татьяна Шишкина.

В настоящее время ребенок уже выписан из стационара и чувствует себя хорошо. Малыш продолжает наблюдение у специалистов в кабинете катамнеза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.