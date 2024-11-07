Врачи МОЦОМД помогли женщине с генетической особенностью родить 4 ребенка

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) экстренно поступила беременная женщина с начавшейся родовой деятельностью. Специалисты наблюдали ее в течение беременности из-за особенности — рождения крупных детей. Предыдущие три ее ребенка весили при рождении 4 100 г, 4 500 г и 4 800 г. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В этой семье из поколения в поколение все беременности крупноплодные — прабабушка, бабушка, пациентка, ее сестра и их дети родились с весом более 4 кг. Самый крупный новорожденный в их роду весил 5 400 граммов. Специалисты объясняют данный феномен семейной генетической особенностью — наличием определенных хромосом, передающихся по наследству. Это не связано с какими-либо эндокринными или иными заболеваниями. Все дети рождаются здоровыми.

«Мы знали, что ребенок будет крупным, и были готовы к любому развитию событий. В результате операции кесарева сечения на свет появилась здоровая девочка весом 4 500 граммов и ростом 57 см. Роды прошли без каких-либо осложнений», — рассказала заведующая родовым отделением Анна Серегина.

Мама с малышкой чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой к папе и старшим сестрам.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где размещена информация о системе родовспоможения в регионе.

Кроме того, в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.