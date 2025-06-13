Врачи МОЦОМД помогли 51-летней жительнице Люберец благополучно родить

В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) произошло знаменательное событие: 51-летняя женщина из Люберец успешно родила путем кесарева сечения здорового ребенка. Эта беременность стала долгожданной и была сопряжена с определенными рисками в силу возраста матери, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«20 лет мы с мужем ждали этого события! С мужем сына назвали Богданом — посланный Богом. Больше всего сначала боялась, что беременность в моем возрасте не получится, или что-то пойдет не так. Наконец-то забеременев, страх омрачал ожидание. Однако все прошло самым благоприятным образом», — поделилась мама.

Беременность у женщины протекала под пристальным наблюдением врачей МОЦОМД. Учитывая возраст пациентки и наличие сопутствующих заболеваний, был разработан индивидуальный план ведения беременности и родов. Регулярные обследования, консультации и своевременная коррекция состояния позволили благополучно доносить ребенка до срока, оптимального для родоразрешения. Команда специалистов, включающая акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов, тщательно контролировала состояние матери и плода на протяжении всего срока.

«Операция кесарева сечения прошла успешно, без каких-либо осложнений. На свет появился здоровый мальчик весом 3461 граммов и ростом 53 сантиметра. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей и в скором времени будут выписаны домой», — рассказала оперирующий врач пациентки Елизавета Михайловская.

Также она добавила, что поздние роды, хотя и несут определенные риски, в современных условиях и при должном медицинском сопровождении вполне возможны. Важную роль играет тщательное планирование беременности, регулярное наблюдение у специалистов и ответственное отношение женщины к своему здоровью.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.