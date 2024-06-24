Врачи МОНИКИ удалили 18-летнему пациенту гематому в мозге

Бригадой скорой медицинской помощи в МОНИКИ был доставлен 18-летний пациент с жалобами на головные боли и тошноту. Самочувствие пациента быстро ухудшалось, отмечалось угнетение сознания до умеренного оглушения, снижение внимания, неполная ориентация во времени, лицах и тд. В результате, пациент был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии № 2 МОНИКИ им. Владимирского. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«После проведенной компьютерной томографии, где была выявлена нетравматическая внутримозговая гематома в левой височно-теменной области и артерио-венозная мальформация левой сильвиевой щели — одной из крупнейших борозд мозга — это аномалия в головном мозге. При такой патологии в головном мозге вены и артерии переплетаются между собой, это вызывает сильные головные боли, эпилептический синдром и внутричерепные кровоизлияния. Наши нейрохирурги во главе с руководителем отделения нейрохирургии МОНИКИ им. Владимирского Ревазом Джинджихадзе провели костно-пластическую трепанацию черепа и удалили мальформацию с применением микрохирургической техники», — рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии МОНИКИ Наталия Бурда.

Трое суток пациент находился на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии № 2 МОНИКИ им. Владимирского, где проводилось динамическое наблюдение и интенсивная терапия, после чего он был переведен в отделение нейрохирургии.

На момент выписки у пациента было ясное сознание, практически полностью восстановилась речь, прошли головные боли и нормализовалось артериальное давление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.