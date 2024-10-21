Врачи МОНИКИ приняли участие в спортивном мероприятии «Большие Гонки» в Талдоме

Врачи МОНИКИ им. Владимирского приняли участие в ежегодном спортивном мероприятии «Большие Гонки-2024» среди медицинских работников медучреждений Подмосковья, которое прошло в Талдоме во Дворце спорта «Атлант». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Представитель команды МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, медицинская сестра стерилизационной Татьяна Бовкунова в состязании «Бои гладиаторов» завоевала 1 место, продемонстрировав отличную спортивную подготовку и волю к победе.

«В этом году команда МОНИКИ им. Владимирского успешно дебютировала на спортивном мероприятии для всех медицинских специалистов Московской области «Большие Гонки-2024». Участие в подобных мероприятиях очень важный вклад в наше общее дело — популяризацию активного и здорового образа жизни. Мы хотим выразить огромную благодарность всей команде за их энтузиазм и спортивный дух! И, конечно, желаем новых достижений», — отметил директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.

В этом году соревновались более 100 медиков, среди которых были врачи, фельдшера, медицинские сестры и братья и другие специалисты. Программа состояла из различных спортивных состязаний — эстафет, гонок, преодолений препятствий, упражнений на силу и выносливость.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.