Врачи МОНИКИ помогли мужчине с редкой патологией легких

В терапевтическое отделение МОНИКИ им. Владимирского был доставлен 43-летний мужчина с критически низким показателем сатурации — насыщения крови кислородом. Для выявления причины врачи провели компьютерную томографию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

На снимках были выявлены тяжелые распространенные изменения в легких. После всех необходимых обследований врачи заподозрили у пациента редкое заболевание — альвеолярный протеиноз, при котором альвеолы и мелкие дыхательные пути (бронхиолы) закупориваются жидкостью богатой белком и жирами, из-за чего перенос кислорода в кровь из легких нарушается — развивается одышка, затрудняется дыхание даже в состоянии покоя, часто развивается тяжелая инвалидность.

«Для подтверждения диагноза мы провели бронхоскопию с исследованием смыва из бронхов, так называемую шик-реакцию, чтобы при положительном ее результате можно было поставить верный диагноз. Нам потребовалось проведение неоднократных бронхоскопий, чтобы получить достоверный результат исследования — при очередном исследовании результат шик-реакции оказался положительным, что подтвердило заболевание альвеолярным протеинозом», — рассказала заведующая терапевтическим отделением МОНИКИ им. Владимирского Татьяна Воробьева.

Для лечения данного заболевания необходимо регулярно проводить промывание системы бронхов — бронхоальвеолярный лаваж, при котором из просветов бронхиального дерева удаляется бронхиальное содержимое. После постановки диагноза проводились повторные процедуры промывания, на фоне чего у пациента исчезла одышка, отпала необходимость в кислородной поддержке.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. Благодаря успешному лечению, он смог вернуться к прежней жизни, устроиться на работу. Альвеолярный протеиноз полностью не излечивается, но это заболевание можно держать под контролем. Сейчас пациент продолжает наблюдаться в МОНИКИ им. Владимирского и периодически проходит лечение с проведением лаважа бронхов.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.