Врачи МОНИКИ Подмосковья извлекли 8-сантиметровый комок волос из желудка ребенка

В МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского поступила 13-летняя девочка с инородным телом в желудке. Комплексное обследование показало трихобезоар размером 5×8 см. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Трихобезоар — это комок проглоченных волос в желудке или кишечнике. Если он крупный, то не может выйти из желудочно-кишечного тракта естественным путем, застревает и приводит к непроходимости, кровотечению, разрыву стенок полых органов.

«Ранее у девочки уже была открытая хирургическая операция на желудке из-за гигантского трихобезоара. В нашем случае инородное тело было умеренных размеров, поэтому мы приняли решение провести малоинвазивное лечение. При помощи специального эндоскопического ножа трихобезоар был фрагментирован и в общей сложности мы извлекли из желудка 10 частей размером до 7 см. Таким образом, эндоскопическое лечение позволило излечить пациентку и уберечь от большой хирургической операции», — рассказал заведующий отделением эндоскопии Александр Вербовский.

На данный момент девочка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.