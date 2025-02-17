Врачи МОНИИАГ развеяли мифы об интимной близости во время беременности

В субботу в стенах Московского областного НИИ акушерства и гинекологии состоялась встреча с врачами института для пар, ожидающих рождения малыша. Стоит ли парам отказываться от близкого общения во время беременности супруги рассказал на встрече врач акушер-гинеколог Давид Аветисян. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Вокруг деликатной темы интимного общения в период ожидания рождения ребенка до сих пор существует большое количество мифов и опасений. Будущие родители часто стесняются задавать подобные вопросы врачам, поэтому мы посвятили этой теме отдельное внимание», — сказала врач.

Доктор Аветисян подчеркнул, что близкое общение между будущими родителями во время беременности укрепляет эмоциональную связь между партнерами и позволяет будущей маме чувствовать себя привлекательнее.

Врач назвал нормальным снижение интереса к интимному общению в первом триместре беременности из-за утомляемости беременной женщины, но отметил, что возврат к активному общению во втором триместре беременности зачастую дарит супругам более яркие ощущения.

Аветисян отдельно отметил, что несмотря на то, что беременность — не болезнь и в большинстве случаев нет причин для отказа от сексуальной жизни, женщине важно регулярно и вовремя проходить все необходимые обследования во избежание развития возможных осложнений и обсуждать с врачом даже такие деликатные темы, чтобы сохранить общение, которое приносит радость обоим супругам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.