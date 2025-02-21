Врачи МОНИИАГ проведут очередную онлайн-встречу для будущих мам

27 февраля врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии проведут очередную онлайн-встречу для будущих мам и ответят на их самые популярные вопросы в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Одним из частых вопросов женщин, ожидающих рождения первенца, является изменение привычек с наступлением беременности. О том, с чем связаны неожиданные изменения, нормальны ли они и стоит ли будущим мамам беспокоиться, рассказала врач акушер-гинеколог МОНИИАГ Яна Андросова, которая принимает участие в работе школы материнства.

«У некоторых женщин с наступлением беременности действительно сильно меняются вкусы — привычные продукты перестают нравиться, хочется «чего-то другого», в ряде случаев эти изменения могут казаться странными и даже пугающими. Трансформируется и усиливается и чувствительность к ароматам. То, что до беременности было неприятным, начинает нравиться, а то, что доставляло удовольствие, вдруг становится просто невыносимым. Обусловлено это влиянием повышенного уровня гормонов во время беременности», — отметила доктор.

Андросова заверила, что подобные изменения нормальны и, как правило, после первого триместра притупляются, а с завершением беременности женщина и вовсе возвращается к прежним привычкам. Проявить осторожность и обсудить с врачом неприятные симптомы следует, если женщина не может нормально принимать пищу или испытывает регулярные позывы на рвоту или приступы головной боли от запахов. В этом случае, считает врач, неприятные ощущения терпеть не следует.

Она также посоветовала людям, которые общаются с беременной женщиной, по возможности избегать интенсивно пахнущей парфюмерии для тела и дома, чтобы не провоцировать ее дискомфорт будущей мамы.

Узнать больше о женском здоровье и правилах ухода за младенцем можно на занятиях онлайн школы материнства МОНИИАГ. Ближайшая встреча с врачами состоится 27 февраля 2025 г. в 13.00 в прямом эфире официальной страницы института Вконтакте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.