Врачи МОНИИАГ представят Подмосковье на международном конкурсе анестезиологов в Таиланде

Мультидисциплинарная команда Московского областного НИИ акушерства и гинекологии примет участие в конкурсе по критическим состояниям в анестезиологии на Азиатско-Австралазийском конгрессе анестезиологов-реаниматологов, который пройдет в Бангкоке с 6 по 8 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С 6 по 8 февраля 2026 года в Бангкоке состоится Азиатско-Австралазийский конгресс анестезиологов-реаниматологов, объединяющий более 1000 специалистов из 25 стран. В рамках мероприятия пройдет конкурс, посвященный критическим состояниям в анестезиологии, где врачи будут отрабатывать действия в сложных клинических ситуациях, таких как затрудненное обеспечение проходимости дыхательных путей, внезапная гипоксия, циркуляторный коллапс и тяжелые лекарственные реакции. Конкурс пройдет в симуляционном центре, что позволит участникам безопасно отработать навыки.

Подмосковье на форуме представит команда Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) под руководством заместителя директора по анестезиологии и реаниматологии Алексея Пырегова. В институте накоплен значительный опыт оказания помощи пациентам с тяжелыми патологиями, включая последствия онкологических заболеваний, трансплантацию органов и врастание плаценты.

В 2024 году в МОНИИАГ была создана междисциплинарная бригада для наблюдения и родоразрешения женщин с врастанием плаценты — опасной патологией для матери и ребенка. В команду вошли акушеры-гинекологи, хирурги, специалисты ультразвуковой диагностики, анестезиологи-реаниматологи и неонатологи.

