Врачи МОНИИАГ познакомят подмосковных школьников с высокими технологиями

30 августа Московский областной НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) откроет свои двери для школьников Подмосковья. Его гостями станут учащиеся 7 класса Одинцовской лингвистической гимназии, увлеченные медициной. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

На встрече с ведущими специалистами института ребята совершат экскурсию в операционный зал, где находится роботическая установка, смогут познакомиться с ее работой на виртуальном симуляторе, прослушать лекцию об истории и возможностях роботической хирургии и задать вопросы опытнейшим хирургам страны.

«Несмотря на то, что робот-ассистированные операции проводятся в мире уже более 20 лет, даже для многих взрослых эта сфера медицины остается пока загадочной и непонятной. Сегодня мы решили поделиться с юными жителями Подмосковья, которые только выбирают дело своей жизни, увлекательной информацией об уровне технологий, которые используют современные медицинские центры, и познакомить их с профессией врача, выполняющего высокотехнологичные операции. Мы искренне считаем, что помощь молодежи в выборе будущей профессии — задача каждого профессионала, кто ответственно и с любовью относится к своему делу», — сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Подобные встречи для школьников планируется проводить регулярно.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.