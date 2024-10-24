Врачи МОНИИАГ помогли женщине с 12 операциями на мозге родить здорового ребенка

В Московский областной НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) для ведения беременности была направлена 31-летняя женщина с аномалией Арнольда-Киари. При таком заболевании происходит смещение ткани головного мозга в позвоночный канал, что приводит к сдавлению спинного мозга и скоплению спинномозговой жидкости в черепной коробке. Из-за этого человек испытывает мучительные боли в голове и спине. Нарушается работа дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Специалисты отмечают, что без хирургического вмешательства заболевание может привести к смерти. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ранее пациентка перенесла 12 нейрохирургических операций, благодаря которым аномалия и гидроцефалия успешно устранены, а женщина смогла стать мамой.

«Это уже вторая беременность, которую мы ведем у пациентки. Беременность и роды у женщин с аномалией Арнольда-Киари представляют серьезные трудности для акушеров-гинекологов и несут риски неврологических нарушений. Ключевым моментом в таких случаях становится взаимодействие команды специалистов: акушера-гинеколога, нейрохирурга, анестезиолога. Благодаря слаженной работе междисциплинарной команды специалистов и регулярным обследованиям, удалось избежать осложнений. В ходе естественных родов в положенный срок пациентка родила здорового мальчика весом 3 590 г и ростом 50 см. Здоровье мамы и ребенка не вызывает опасений», — рассказала старший научный сотрудник Кетеван Ахвледиани.

На пятые сутки после родов счастливая мама с сыном отправились домой. Они будут находиться под амбулаторным наблюдением специалистов.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.