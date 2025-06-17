Врачи МОДКТОБ рассказали о детском летнем травматизме

С 16 июня по 22 июня Минздрав России объявил неделей информирования о важности физической активности. Летом Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница особо пользуется популярностью среди жителей Московской области и вот почему. Потому что летом происходит наибольшее количество травм. Дети не заняты учебой в школе, не посещают секции и кружки. Большую часть времени дети предоставлены сами себе. Каждое лето к детским врачам-травматологам обращаются пациенты с одними и теми же проблемами. О летнем детском травматизме и его профилактике рассказал главный врач МОДКТОБ, главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Александр Григорьев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Зачастую дети получают травмы на качелях, самокатах, велосипедах, турниках, детских и спортивных площадках. К сожалению, даже обычный прыжок с турника может обернуться тяжелой травмой и многочасовым хирургическим вмешательством. Главный совет для родителей — следите за детьми, страхуйте их, особенно когда они «штурмуют» тренажеры на уличных спортивных площадках, горки, детские площадки и вообще находятся на высоте.

Врач, при сборе анамнеза, задает всегда один и тот же вопрос: «Вы видели момент травмы?» И зачастую доктор слышит ответ: «Нет». При катании на самокате, велосипеде, роликах следите за тем, чтобы ребенок сильно не разгонялся и, конечно же, не выезжал на проезжую часть. Приобретите ему защиту на локти, колени и обязательно шлем», — сказал Григорьев.

Если травма все же произошла, то не стоит поддаваться панике, оцените тяжесть травмы. В каких-то случаях достаточно обратиться в ближайший травмпункт, а порой необходимо вызывать скорую.

«После травмы советую не кормить ребенка, не успокаивать его конфеткой или чем-то подобным. Нередко, травмированному необходимо зашить рану, естественно под наркозом, но чтобы сделать наркоз необходима «голодная пауза» в течение пяти часов. Имейте это в виду. И все-таки, не устану повторять, что лучшая профилактика любого детского травматизма — это родительский контроль», — добавил врач.

Самостоятельность — прекрасно, но к ней нужно подводить плавно, ребенок должен постепенно учиться осознавать последствия своих действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.