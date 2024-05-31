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Врачи МОДКТОБ приняли участие в XV съезде травматологов и ортопедов Подмосковья

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы приняли участие в XV съезде травматологов и ортопедов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Специалисты МОДКТОБ выступили с докладами на следующие темы:

особенности оказания травматолого-ортопедической помощи детям Московской области. Маршрутизация. (Григорьев Александр Владимирович главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ);

врожденные укорачивающие аномалии развития нижних конечностей у детей. Критерии диагностики и этапного лечения. (Кукуева Джамиля Муратхановна, врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ);

разновеликие конечности. Причины. Диагностика. Выбор тактики лечения. (Летярин Александр Сергеевич, врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ).

«Такие мероприятия — отличная возможность обсудить с коллегами современные тенденции в профессии, отследить новые технологии, новые возможности и новые изобретения», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Вовлеченность специалистов в профессиональные современные реалии — одна из важнейших составляющих повышения качества оказания медицинской помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.