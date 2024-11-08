Врачи МОДКТОБ показали работу службы лучевой диагностики

сегодня в 18:26

Сегодня отмечается День рентгенолога. О работе сотрудников отделения лучевой диагностики МОДКТОБ рассказала пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Специалисты отделения работают в тесном сотрудничестве со всеми структурными подразделениями больницы. Сегодня невозможно представить травматологию и ортопедию без рентген и МРТ-исследований», — сказал заведующий отделением лучевой диагностики МОДКТОБ Антон Фомченко.

Рентгенография позволяет выполнить точное исследование костных структур, провести оценку повреждения (аномалии) костей или суставов. Специалисты отделения лучевой диагностики Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы владеют всеми современными навыками и опытом работы на различном оборудовании для оказания высококвалифицированной медицинской помощи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.