Врачи МОДКТОБ исправили врожденную косолапость у ребенка

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) поступил 3-летний мальчик с врожденной косолапостью. Специалисты консультативно-диагностической поликлиники больницы наблюдали его с рождения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Так, маленькому пациенту провели полный курс гипсования по методу Понсетти. Однако из-за сопутствующих врожденных патологий произошел рецидив, из-за чего ребенку потребовалась операция.

«Мы провели хирургическое лечение по методу Зацепина. Пока на одной стопе, так как операция сложная и объемная. Восстановили баланс работы мышц ноги. Для этого удлинили сухожилия, устранили рубцовые изменения в них и несовпадение рельефа поверхностей в голеностопе и суставах стопы. Причиной рецидива была сопутствующая неврологическая патология, значительно осложнившая течение заболевания», — рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Мальчик выписан домой под амбулаторное наблюдение. Его ждет длительная реабилитация. Следующая госпитализация для снятия гипсовой повязки и первого этапа реабилитации планируется через два месяца. Далее специалисты проведут следующий этап хирургического лечения на оперированной стопе, а затем приступят к лечению второй.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.