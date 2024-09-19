Врачи Лобни удалили у женщины 40-сантиметровую опухоль с 3 литрами жидкости

В Лобненскую больницу поступила 27-летняя женщина с жалобами на значительное увеличение живота при отсутствии беременности. Оказалось, что причина была в гигантской опухоли одного из яичников. Пациентка объяснила позднее обращение к врачу отсутствием боли и других неприятных симптомов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В данной ситуации лечение могло быть только хирургическим. Операция длилась около часа. Мы удалили опухоль диаметром 40 см с тремя литрами жидкости. Гистологическое исследование показало, что новообразование имело потенциал злокачественного перерождения. Перед нами стояла задача убрать новообразование и сохранить для женщины возможность будущего материнства. Это нам удалось. При желании пациентка сможет стать мамой», — рассказала заведующая гинекологическим отделением Тамара Джалавян.

В настоящий момент женщина выписана домой на долечивание в амбулаторных условиях.

Специалисты отметили, что киста яичника часто встречается у женщин молодого и среднего возраста. Обычно это полость, наполненная жидкостью. Для предупреждения разрастания кист и профилактики онкологических заболеваний женщинам любого возраста необходимо ежегодно посещать гинеколога.

С 16 по 22 сентября в России проходит неделя безопасности пациента, направленная на привлечение внимания к улучшению диагностики болезней.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.