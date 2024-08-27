Врачи Лобни спасли жизнь пожилой пациентке во время диспансеризации

Во время выездной диспансеризации жительница мкр. Восточный Лобни пришла на выездную диспансеризацию. Женщина долгое время не обращалась в поликлинику и решила пройти диспансеризацию. Пациентка 1940 года рождения была осмотрена врачом эндокринологом, с помощью мобильного анализатора была взята кровь на уровень глюкозы в крови. По результатам анализов выявлена гипергликемия. Глюкоза крови составила 29 ммоль/л. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Врачом-эндокринологом было решено госпитализировать экстренно пациентку в стационар. В этот же день пациентку госпитализировали в терапевтическое отделение Лобненской больницы и провели лечение. Во время госпитализации пациентке была скорректирована сахароснижающая терапия, нормализовали состояние пациентки.

«Совместно с эндокринологом лечащий врач пациентки каждый день контролировали состояние пациентки, проводили коррекцию лечения. Если бы женщина не пришла на плановую диспансеризацию, то это привело бы к печальным последствиям. Сахарный диабет является одной из опаснейших болезней. Это хроническое заболевание, где главную опасность представляют осложнения, ухудшающие качество жизни и нередко приводящие к инвалидности. Долго время больные сахарным диабетом могут даже не подозревать о наличии болезни, поэтому у них прогрессируют патологические изменения в организме. Не забывайте про плановую диспансеризацию, чтобы избежать внеплановой госпитализации. Ведь так можно своевременно выявить болезни на ранних этапах с принятием эффективных мер по недопущению ухудшения состояния здоровья», — поделился врач Георгий Лепехин.

В настоящий момент пациентка с положительной динамикой выписана из стационара Лобненской больницы. Врачи Лобненской больницы напоминают, что в первую очередь диспансеризацию нужно проходить людям, у которых есть тяжелая наследственность, то есть среди близких родственников онкологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет. Это является группой риска. Рекомендуется проходить диспансеризацию начиная с 18 лет, то есть уже с малых лет беспокоиться о своем здоровье, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь.

Главной целью национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» является укрепление состояния здоровья населения за счет доступной качественной медицинской помощи. Одна из основных задач проекта — совершенствование профилактического направления в здравоохранении, к которому относится диспансеризация взрослого населения.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.