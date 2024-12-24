Врачи Люберец удалили у пациентки 25-сантиметровую грыжу кишечника

В Люберецкую больницу поступила 88-летняя женщина с жалобами на сильную боль в животе. Проведенное обследование выявило перитонит. Его причиной стала гигантская грыжа размером 25×25 см, которую было видно невооруженным глазом на животе пациентки. На протяжении нескольких лет женщина замечала деформацию живота из-за выпячивания грыжи, но к врачу не обращалась. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы провели ультразвуковое и рентген-исследование: красный болезненный грыжевой мешок оказался многокамерным из нескольких ячеек, но самое страшное, что он повредил тонкий кишечник. Операция была двухэтапной. На первом этапе вмешательства мы удалили грыжу и почерневшие петли кишечника. Из-за перитонита нельзя было сразу восстановить целостность кишечника, поэтому временно мы установили лапаростому. После операции, в течение суток, женщина находилась в реанимации, где ей проводили противовоспалительную антибактериальную терапию. Затем мы выполнили второй этап операции, в ходе которого санировали брюшную полость и восстановили целостность тонкого кишечника. Операция прошла успешно. На вторые сутки после вмешательства пациентка могла самостоятельно питаться», — рассказал заведующий отделением хирургии Олег Голяков.

В настоящее время женщина завершила лечение в стационаре, выписана домой на амбулаторное лечение и вернулась к привычной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.