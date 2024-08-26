Врачи Люберец спасли женщину с разорвавшейся кистой и 2 л крови в животе

В Люберецкую больницу поступила 31-летняя женщина с жалобами на слабость, головокружение и сильные боли в животе. По словам врачей, у нее наблюдалась классическая картина внутреннего кровотечения, поэтому понадобилась экстренная операция. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Причиной кровотечения оказалась киста с последующим разрывом яичника. Мы выполнили пациентке лапароскопическую операцию, через проколы было проведено иссечение кисты и санация брюшной полости, где оказалось около 2 литров крови», — рассказала заведующая отделением гинекологии Люберецкой областной больницы Анна Панасенко.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Для восстановления уровня гемоглобина пациентке перелили 600 мл крови. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

Позже женщина рассказала, что к врачам обратилась не сразу. В течении 4 дней лечилась самостоятельно. И вызвала скорую только когда боли усилились. По словам врачей, ситуация угрожала ее жизни. Из-за большой кровопотери мог развиться геморрагический шок. Правильная диагностика и тактика хирургов позволили сохранить репродуктивный орган. В дальнейшем женщина сможет стать матерью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.