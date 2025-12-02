Врачи Люберец спасли мужчину от инсульта и ампутации ноги после 10 часов операции

65-летнему мужчине в Люберцах провели сложную операцию, предотвратив инсульт и ампутацию ноги. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В сосудистое отделение Люберецкой больницы доставили 65-летнего мужчину с острой болью в левой ноге. Пациент жаловался на сильные приступы боли, которые мешали ему спать и ходить.

Заведующий отделением сосудистой хирургии Родион Шилов сообщил, что у пациента диагностировали критическую ишемию на фоне обширного атеросклероза, угрожающую потерей конечности. Также выявили критическое сужение сонной артерии, что повышало риск инсульта.

Люберецкие хирурги провели лечение в два этапа. Сначала восстановили сосуды шеи, предотвратив инсульт. Затем выполнили гибридную операцию на ноге, которая длилась около 10 часов. Врачи удалили бляшки, провели шунтирование и установили стент под контролем ангиографа для восстановления кровоснабжения.

После операции пациент сутки находился в реанимации под наблюдением врачей, затем переведен в отделение. Сейчас боли прошли, и мужчина может ходить. В ближайшее время его выпишут на амбулаторное лечение.

Благодаря мультидисциплинарному подходу врачи Люберецкой больницы устранили угрозу инсульта и ампутации, вернув пациента к полноценной жизни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

