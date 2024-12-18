Врачи Ленинского округа вытащили монету из пищевода годовалого малыша

В клинической больнице в Видном врачи извлекли из органов пищеварения маленького ребенка монету достоинством в 1 рубль. Предмет случайно оказался в пищеводе мальчика, когда тот играл. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«Монета попала в пищевод и находилась в области четвертого физиологического сужения пищевода в зоне его перехода в желудок. Родители мальчика, обнаружив произошедшее, грамотно отреагировали и, не давая малышу пить и есть, сразу обратились в Видновскую клиническую больницу. В условиях стационара годовалому ребенку был сделан рентген, который показал, где находится монета», — сказала детский врач-хирург Виктория Мирошникова.

По результатам диагностики мультидисциплинарная бригада медиков Ленинского округа приняла решение срочно провести операцию миниинвазивно под эндотрахеальным наркозом при помощи специальных щипцов на эндоскопе. Специалисты успешно извлекли монету. В течение суток малыш находился под наблюдением в условиях стационара, затем был выписан домой.

«Если ребенок проглотил какой-то предмет — не пытайтесь достать его самостоятельно, сразу обращайтесь за помощью в медучреждение. Длительное нахождение инородного тела в пищеводе может вызвать некроз стенки пищевода, его перфорацию, асептический или микробный воспалительный процесс», — предупредила Виктория Мирошникова.

Аппарат эндоскоп снабжен оптикой и инструментальным каналом, через который вводятся различные инструменты — щипцы, петли, ножницы. С его помощью выполняются различные операции, в том числе биопсию, удаление полипов, инородных тел, остановку кровотечения, лечение язв и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.