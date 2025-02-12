Врачи Ленинского округа спасли половой орган ребенку после неудачного обрезания

В клинической больнице Ленинского округа провели хирургическую манипуляцию по восстановлению полового органа пятимесячного мальчика, которому ранее неправильно сделали процедуру обрезания в одной из частных клиник. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В частной клинике грудному ребенку была выполнена операция «быстрог» обрезания под лидокаином. Она была произведена с нарушением техники: внутренний листок крайней плоти не был укорочен, а наружный листок обрезан с избытком. В результате через месяц после операции у мальчика образовался циркулярный рубец, а сам половой член полностью погрузился в подкожно-жировую клетчатку лонной области», — сказала детский врач-хирург Видновской клинической больницы Виктория Мирошникова.

Специалисты Ленинского округа провели юному пациенту операцию под общим наркозом, в ходе которой укоротили внутренний листок крайней плоти больше, чем наполовину, сделали циркулярную резекцию рубца и восстановили нормальное положение полового органа.

Операция прошла успешно, мальчик чувствует себя хорошо и выписан под амбулаторное наблюдение.

Это не первый случай проведения врачами медучреждения восстановительных операций маленьким мальчикам после неудачных ритуальных манипуляций в неподходящих условиях.

Обрезание (циркумцизио) — операция по удалению крайней плоти полового члена. Процедура выполняется по медицинским показаниям, по желанию мужчины или из религиозных соображений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.