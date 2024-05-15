Врачи Ленинского округа спасли пациента, выявив онкологию на ранней стадии

Плановая диспансеризация в Видновской клинической больнице выявила у 56-летнего жителя города Видное отклонения от нормы в анализах, по итогам дополнительных обследований поставлен диагноз — злокачественное новообразование кишечника, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

56-летний житель города Видное проходил плановую диспансеризацию на базе Видновской клинической больницы. При первичном обследовании врачи обратили внимание на отклонения от нормы в анализах и назначили дополнительное обследование, в ходе которого у пациента обнаружили новообразование в просвете толстого кишечника. Пациенту поставили диагноз злокачественное новообразование кишечника, он был незамедлительно направлен на консультацию к онкологу, а затем на госпитализацию для оперативного лечения.

«Благодаря своевременной профилактике у пациента было выявлено новообразование на ранней стадии, когда еще не возникло метастазов и других осложнений. В этом периоде у него есть все шансы на полное выздоровление», — приводятся в сообщении слова заведующей модулем диспансеризации Людмилы Сухоруковой.

Она отметила, что этот случай подчеркнул важность прохождения регулярных медицинских проверок и диспансеризаций, которые помогают выявить заболевания на ранних стадиях и своевременно начать лечение.

«Важно отметить, что в начале развития онкологии человек еще не может понять, что с ним происходит, из-за этого зачастую рак выявляют слишком поздно и пациента уже не спасти. Поэтому так важно вовремя проходить диспансеризацию и следить за состоянием своего здоровья», — подчеркнула Людмила Сухорукова.

В этом году в Видновской клинической больнице диспансеризацию прошли уже свыше 35 тысяч человек. Ежедневно в модуль диспансеризации в Видном обращаются порядка 200 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.