Врачи Ленинского округа спасли пациента, упавшего с тринадцатого этажа

В подмосковном Ленинском городском округе врачи спасли пострадавшего при падении с большой высоты мужчину. Врачам потребовалось два этапа оперативных вмешательств для того, чтобы поставить пациента на ноги. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

В стационар Видновской клинической больницы после кататравмы в результате падения с тринадцатого этажа был экстренно доставлен 33-летний мужчина. У пострадавшего была диагностирована тяжелая сочетанная травма — черепно-мозговая травма, переломы ребер, предплечья, бедренной кости со смещением.

«Пациент находился в коме, и был экстренно подключен к аппарату ИВЛ. После стабилизации состояния его ждали два этапа оперативного вмешательства. Через малоинвазивные доступы-проколы врачи травматологического отделения провели остеосинтез, чтобы устранить последствия травмы. В ходе двух операций была произведена фиксация отломков костей предплечья и бедренной кости с помощью специальных металлоконструкций», — приводятся в сообщении слова врача Видновской клинической больницы Анжелины Монгуш.

В пресс-службе добавили, что пациент провел в условиях стационара 116 дней и был выписан под амбулаторное наблюдение врачей. Спасенный мужчина выражает сердечную благодарность в адрес своих спасителей и, после восстановительного лечения, готовится вернуться к обычной жизни.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.