Врачи Ленинского округа спасли пациента с инфарктом благодаря диспансеризации

81-летний житель Ленинского городского округа обратился в модуль диспансеризации Видновской клинической больницы, чтобы пройти чек-ап здоровья. На диспансеризации врачи диагностировали острый инфаркт, после чего пациент незамедлительно был направлен в стационар. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского округа Станислава Каторова.

На диспансеризации мужчина пожаловался на одышку в состоянии покоя, сухой кашель, периферические отеки. Пациента направили на ЭКГ, являющуюся обязательной в рамках диспансеризации. Расшифровка результатов показала предварительный диагноз — острый инфаркт. Бригада скорой помощи доставила пациента в кардиологическое отделение Видновской клинической больницы.

В стационаре диагноз подтвердили, немедленно приступив к лечению пациента.

«Характерно, что заболевание протекало без выраженного болевого синдрома, поэтому мужчина не обращался за медицинской помощью. И только ЭКГ при диспансеризации позволила выявить опасное для здоровья и жизни состояние», — приводятся в сообщении слова заведующей модулем диспансеризации Людмилы Сухоруковой.

В течение тринадцати дней мужчина проходил лечение в стенах стационара и вскоре пошел на поправку. Сейчас он уже выписан под амбулаторное наблюдение врачей.

«Важно помнить, что в начале развития инфаркта пациенту сложно понять, что с ним происходит, из-за этого инфаркт нередко переносят на ногах. За помощью обращаются тогда, когда боль становится интенсивной. Но в этом случае может быть уже поздно. Поэтому так важно вовремя проходить диспансеризацию и следить за состоянием своего здоровья», — рассказала Сухорукова.

С начала 2024 года диспансеризацию в Видновской клинической больнице прошли свыше 30 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.