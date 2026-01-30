сегодня в 15:11

Врачи Красногорской больницы спасли пациента от осложнений после травмы

В Красногорской больнице врачи успешно провели операцию 21-летнему мужчине, поступившему с сдавлением тканей пластиковой бутылкой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Красногорскую больницу доставили 21-летнего пациента с экстренной урологической проблемой. Мужчина по неосторожности надел на половой член пластиковую бутылку и не смог снять ее самостоятельно. Состояние пациента оставалось стабильным, однако отек тканей нарастал, что создавало угрозу нарушения кровоснабжения.

Заведующий урологическим отделением Петр Сысоев отметил, что ситуация требовала срочного вмешательства. Операцию провели под спинальной анестезией: урологи аккуратно рассекли пластиковую бутылку и полностью освободили ткани. Кровообращение было восстановлено, осложнений не возникло.

После операции состояние пациента быстро улучшилось, отек уменьшился, болевые ощущения исчезли, функции органа сохранились. Мужчину выписали под наблюдение уролога поликлиники.

Петр Сысоев подчеркнул, что сдавление мягких тканей инородными предметами опасно развитием ишемии и некроза. Он отметил, что своевременное обращение к врачу позволяет избежать тяжелых последствий и сохранить здоровье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.