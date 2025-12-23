Врачи Красногорской больницы спасли мужчину с некротизирующим фасциитом после драки

В Красногорскую больницу поступил 60-летний мужчина с травмой лба, полученной в драке при защите жены. За медицинской помощью он обратился только через четыре дня, когда у него появились отек век и высокая температура.

Врачи диагностировали у пациента флегмону — острое гнойное воспаление подкожной клетчатки. После экстренной операции и лабораторных исследований был поставлен диагноз «некротизирующий фасциит лица». Это опасное состояние, при котором быстро отмирают ткани, и в данном случае пациенту грозила потеря зрения и развитие сепсиса.

Медики провели три хирургических вмешательства: сначала удалили пораженные ткани, затем очистили и восстановили рану, а завершающей операцией восстановили целостность лба. Пациент выписан домой под наблюдение хирурга и выразил благодарность врачам за оказанную помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в Красногорске семью погибшего во время теракта в «Крокус Сити Холле». Глава региона назвал произошедшее варварским и жесточайшим преступлением.

«Вы потеряли своего близкого человека. Я приехал к вам, чтобы выразить соболезнования. В теракте погибло 20 жителей Подмосковья, 13 до сих пор госпитализированы. Для нас очень важно сопровождать людей, оказавшихся в беде. Конечно, близкого человека невозможно ничем заменить, но хотим, чтобы вы понимали — вы не одни», — сказал губернатор.