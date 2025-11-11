Врачи Красногорска удалили пипетку из мочевого пузыря пациента

Врачи Красногорской больницы в Московской области успешно удалили пипетку из мочевого пузыря 45-летнего мужчины, поступившего с болями внизу живота, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бригада скорой помощи доставила 45-летнего мужчину в урологическое отделение Красногорской больницы с жалобами на боль и дискомфорт внизу живота. В ходе обследования врачи обнаружили в мочевом пузыре инородное тело — пипетку. Пациент не смог объяснить, как предмет оказался внутри.

Заведующий урологическим отделением Красногорской больницы Петр Сысоев пояснил, что наличие инородного тела в мочевом пузыре представляло серьезную угрозу для здоровья. По его словам, предмет мог травмировать слизистую оболочку, вызвать воспаление, инфекции, образование камней, нарушение оттока мочи и даже повреждение почек.

«Чтобы оценить степень повреждения и извлечь инородное тело, мы выполнили эндоскопическое вмешательство. К счастью, серьезных травм мы не обнаружили, а пипетка успешно была удалена с помощью эндоскопа», — рассказал Петр Сысоев.

Врач отметил, что даже при отсутствии острых симптомов инородный предмет может вызывать хроническое воспаление и болезненные ощущения. Своевременное удаление минимизирует риски осложнений и предотвращает долгосрочные последствия для мочевыводящей системы.

После проведенного лечения состояние пациента улучшилось, в ближайшее время его выпишут домой.

