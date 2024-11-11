Врачи Красногорска спасли зрение мальчика, получившего травму на детской площадке

В детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля успешно провели операцию мальчику, который получил травму глаза на детской площадке. Днем ребенок играл с мячом и наткнулся глазом на куст. Боль появилась только вечером, когда глаз начал слезиться и опухать. Родители сразу обратились в центр. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Дежурный офтальмолог осмотрел мальчика и выявил открытую травму глаза с инородным телом. Было принято решение о срочной операции в отделении офтальмологии.

Во время операции врачи удалили из глаза оставшуюся часть ветки и ввели антибиотик, чтобы избежать осложнений. Благодаря своевременной помощи мальчик смог сохранить зрение. После выписки из больницы его зрение восстановилось на 100%.

«Такая травма может привести к различным инфекциям и даже слепоте, если своевременно не обратиться за помощью. Во время операции мы удалили из глаза оставшуюся часть ветки и ввели антибиотик, чтобы избежать осложнений. Мальчика выписали домой со 100% зрением», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Максим Черников.

Берегите здоровье своих детей и не забывайте о важности регулярных профилактических осмотров у специалистов.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.