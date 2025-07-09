Врачи Королева провели прием пациентов в городском парке

В городских парках Королева продолжаются открытые встречи главного врача Королевской больницы Эдуарда Шпилянского с жителями. По интересующим вопросам, связанным с медициной, может обратиться любой житель. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Очередной прием состоялся в парке «Костино», где главврач и заведующая филиалом «Юбилейный» Анна Чуканина приняли 9 человек. Основные обращения касались обследований и записи к узким специалистам, а также врачи подчеркнули важность регулярной диспансеризации.

Встреча с жителями на свежем воздухе в Королеве уже становится хорошей традицией. Четвертое лето подряд такие мероприятия проходят 2-ю и 4-ю среду каждого месяца с 11:00 до 12:00. Прийти и задать вопрос главному врачу Королевской больницы можно без предварительной записи.

Следующая встреча состоится 23 июля на арт-веранде парка у ЦДК имени М. И. Калинина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.