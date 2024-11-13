Врачи Коломны проведут интерактивную программу для пациентов с сахарным диабетом

Врачи-эндокринологи поликлиники Подлипки в округе Коломна 15 ноября проведут для пациентов интерактивную программу, посвященную принципам здорового питания в связи с Всемирным Днем борьбы с диабетом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие будет полезно и интересно не только пациентам с этим заболеванием, но и всем, кто заботится о своем здоровье.

«Команда наших специалистов-эндокринологов не только расскажет о принципах здорового питания, но и покажет, как легко и вкусно готовить блюда, которые помогут разнообразить ваше меню и улучшить самочувствие. А в завершение мероприятия предложим участникам продегустировать угощения», — рассказала заведующая поликлиникой Подлипки, врач-эндокринолог Ольга Шарова.

Встреча обещает быть не только вкусной, но и полезной. Все участники смогут пройти экспресс-текст на определение уровня сахара в крови, а также посетить встречу с врачом-нефрологом, который расскажет, как сохранить здоровье почек при сахарном диабете.

Мероприятие пройдет с 12:00 до 14:00 в поликлинике Подлипки по адресу: Коломна, ул. Подлипки-6, д. 140.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.