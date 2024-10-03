Врачи Коломенской больницы в октябре проведут выездные приемы в сельских ФАПах

Сформирован график выездов профильных специалистов Коломенской больницы в сельские населенные пункты. В октябре в ФАПы Коломны и Озер приедут эндокринологи, офтальмологи и гинекологи. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мобильные бригады будут выезжать в населенные пункты, где есть стационарные фельдшерско-акушерские пункты. Прием пройдет по предварительной записи. Просим пациентов заранее оповестить фельдшеров своего ФАПа о желании посетить узкого специалиста», — отметила заместитель главврача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева.

График выездов мобильных бригад на октябрь:

3 октября — пос. Заречный. Выезд эндокринолога.

8 октября — д. Тарбушево. Выезд офтальмолога.

10 октября — д. Зарудня. Выезд эндокринолога.

10 октября — с. Горы. Выезд гинеколога.

16 октября — Центральная усадьба совхоза «Озеры». Выезд эндокринолога.

17 октября — д. Губастово. Выезд эндокринолога.

23 октября — д. Емельяновка. Выезд офтальмолога.

24 октября — с. Лукерьино. Выезд эндокринолога.

30 октября — д. Тарбушево. Выезд гинеколога.

В первую очередь на выездную консультацию пригласят пациентов, находящихся на диспансерном учете у специалистов, а также тех, кому требуется уточнение диагноза на основании проведенных обследований и назначение или коррекция терапии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.