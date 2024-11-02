Врачи Каширы провели осмотр жителей отдаленной деревни

В деревне Яковское прошел выездной прием узкопрофильных специалистов Каширской больницы. В местном фельдшерско-акушерском пункте жители смогли получить осмотр кардиолога, эндокринолога, уролога, гинеколога, а также пройти ультразвуковое исследование и флюорографию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Выездные приемы позволяют обеспечить жителей удаленных населенных пунктов качественной медицинской помощью на месте. Это особенно важно для тех, кто не может регулярно посещать городские медицинские учреждения. Мы стремимся выявить и предотвратить возможные проблемы со здоровьем на ранних стадиях», — отметил заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.

Всего осмотрено 28 человек. Кардиолог, уролог, эндокринолог и гинеколог приняли по 10 пациентов. Ультразвуковую диагностику также прошли 10 человек, а флюорографию — 20 человек. В рамках приема диспансеризацию взрослого населения прошли 4 человека.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.