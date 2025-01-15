Врачи из Зарайской больницы проведут прием в подмосковном селе Макеево
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В Зарайской больнице продолжается программа выездных приемов узких специалистов, направленная на повышение доступности медицинской помощи для жителей округа. В ближайшие недели состоятся выезды в филиалы амбулаторно-поликлинического обслуживания, включая Макеевский ФАП, сообщает пресс-служба администрации округа.
Прием проведут:
- кардиолог — 31 января;
- невролог — 24 января;
- гинеколог — 17 января.
Каждый из этих специалистов готов оказать квалифицированную помощь и ответить на вопросы.
Выезды узких специалистов — это не только возможность получить консультацию, но и шанс пройти необходимые обследования и, при необходимости, получить рекомендации по дальнейшему лечению. Жителей призвали воспользоваться данной возможностью и не откладывать заботу о своем здоровье.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.