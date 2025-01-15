Врачи из Зарайской больницы проведут прием в подмосковном селе Макеево

В Зарайской больнице продолжается программа выездных приемов узких специалистов, направленная на повышение доступности медицинской помощи для жителей округа. В ближайшие недели состоятся выезды в филиалы амбулаторно-поликлинического обслуживания, включая Макеевский ФАП, сообщает пресс-служба администрации округа.

Прием проведут:

кардиолог — 31 января;

невролог — 24 января;

гинеколог — 17 января.

Каждый из этих специалистов готов оказать квалифицированную помощь и ответить на вопросы.

Выезды узких специалистов — это не только возможность получить консультацию, но и шанс пройти необходимые обследования и, при необходимости, получить рекомендации по дальнейшему лечению. Жителей призвали воспользоваться данной возможностью и не откладывать заботу о своем здоровье.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.