Врачи из Видного провели двойную трепанацию 42-летнему мужчину

Врачи Видновской клинической больницы Ленинского городского округа спасли мужчину с серьезной травмой мозга. Пациент, находившийся в состоянии сопора и комы после падения, теперь вне опасности, сообщает пресс-служба главы округа Станислава Каторова.

Скорой помощью в Видновскую клиническую больницу был доставлен 42-летний мужчина, упавший с высоты своего роста. Состояние пациента было критическим — сопор и кома. Диагностированы серьёзные повреждения мозга: гематомы и отек. Необходима была срочная операция.

«Для декомпрессии мозга и устранения обширного отека было решено провести гибридную операцию по двусторонней трепанации черепа. Это сняло сдавление мозга вследствие травмы. Операция длилась два часа и прошла успешно», — сообщил нейрохирург Сергей Шипилин.

Он отметил, что после оперативного вмешательства пациент значительно поправился: начал ходить и говорить. Через неделю его выписали, а через полгода ему установят титановые пластины.

«Проводить двустороннюю трепанацию мы вынуждены редко. Однако в данном случае это было единственным способом спасти жизнь пациента. Одной операцией были устранены две угрожающие жизни патологии при минимальной травматичности», — добавил Шипилин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.