Врачи из Подмосковья заняли первое место на конкурсе анестезиологов в Таиланде

Междисциплинарная команда МОНИИАГ из Подмосковья одержала победу на конкурсе по анестезиологии, который прошел в рамках Азиатско-Австралазийского конгресса в Бангкоке с 6 по 8 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С 6 по 8 февраля 2026 года в Бангкоке (Таиланд) прошел крупнейший Азиатско-Австралазийский конгресс анестезиологов-реаниматологов, который ежегодно собирает более 1000 специалистов из 25 стран. В рамках мероприятия состоялся конкурс, посвященный критическим состояниям в анестезиологии, таким как нарушение дыхания, внезапная гипоксия, циркуляторный коллапс и тяжелые лекарственные реакции.

Участники конкурса анализировали клинические сценарии и предлагали оптимальные методы оказания помощи пациентам. Все задания выполнялись в симуляционном центре, где создавались безопасные условия для отработки навыков.

Команда Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ), в которую вошли анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи и неонатологи, заняла первое место. Директор МОНИИАГ Роман Шмаков отметил, что значительный вклад в успех коллектива внес заместитель директора института, опытный анестезиолог-реаниматолог Алексей Пырегов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.