Врачи из Подмосковья вернули почти ослепшему 85-летнему мужчине зрение

В Долгопрудненскую больницу поступил 85-летний мужчина с жалобами на сильное ухудшение зрения. Одним глазом он едва видел пальцы на руке, а другим различал только самые крупные буквы в тестировочной офтальмологической таблице. Проведенная диагностика выявила у пациента осложненную бурую катаракту обоих глаз. Патология формировалась в течение нескольких лет на фоне приема лекарств от другого заболевания. К врачу по поводу ухудшения зрения мужчина не обращался, собщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Бурая катаракта с атрофией мышц радужной оболочки глаз на фоне приема препаратов оценивается специалистами как сложная патология. Она требует высокой квалификации врача, специального оборудования и определенной техники выполнения операции.

«Операция состояла из двух этапов. На первом мы провели дополнительное обследование пациента и микрохирургическую операцию на одном глазе. Затем, после дня наблюдений, выписали пациента домой для восстановления перед оперативным вмешательством на втором глазе. Через неделю пациента повторно госпитализировали и выполнили микрохирургическую операцию на втором глазе. Обе операции прошли успешно. В результате поврежденные хрусталики глаз заменены на импланты, которые позволили восстановить зрение мужчины в обоих глазах до 70%. С учетом сопутствующих патологий пациента это максимально возможный уровень остроты зрения. Также восстановилось бинокулярное зрение. Теперь мужчина может оценить расстояние до предметов, чего почти не было до операции. Исчезли проблемы с ориентацией в пространстве», — рассказала хирург-офтальмолог Ирина Ильинская.

В настоящее время пациент уже выписан домой, может сам себя обслуживать и жить нормальной жизнью без помощи окружающих.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.