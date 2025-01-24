Врачи из Подмосковья в ходе репродуктивной диспансеризации спасли женщину

В отделение женской консультации, находящемся в жилом комплексе «Пригород Лесное», обратилась жительница Ленинского городского округа с целью пройти диспансеризацию по вопросам репродуктивного здоровья. Она планировала беременность. В ходе обследования врачи обнаружили предраковое заболевание — дисплазия шейки матки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа со ссылкой на сотрудников учреждения здравоохранения.

«У пациентки было предраковое состояние, которое предшествует развитию злокачественной опухоли. Провели комбинирование лечение в условиях перинатального центра и по результатам контрольного обследования женщина здорова и уже готова к беременности», — приводятся в сообщении слова акушера-гинеколога Аллы Цатурян.

В пресс-службе рассказали, что проверить свое репродуктивное здоровье могут жительницы в возрасте от 18 до 49 лет. За 2024 год в Видновский перинатальный центр, путем записи к акушеру-гинекологу через портал госуслуг, регистратуру и кол-центр обратились 1 192 жительницы со всего Подмосковья.

«Репродуктивная диспансеризация помогает на ранних стадиях выявить и вовремя пролечить начальную форму заболеваний. Поэтому не стоит надолго откладывать визит к акушеру-гинекологу», — отметила заведующая консультативно-диагностическим центром Видновского перинатального центра Кристина Левочкина.

Также сообщается, что за 2024 год репродуктивную диспансеризацию прошли почти 500 тысяч жителей Московской области. Пациентки в возрасте от 18 до 49 лет прошли акушера-гинеколога, сделали УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также сдали анализ на цитологию. Мужчины получили консультацию уролога, сделали УЗИ предстательной железы, сдали спермограмму и анализ на инфекции.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.