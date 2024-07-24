Врачи из Подмосковья спасли 49-летнюю женщину после укуса собаки в шею

В Подольскую областную клиническую больницу обратилась 49-летняя женщина с ранами в области мягких тканей шеи. По ее словам, травму она получила в игре с собакой породы американская акита (вес собаки более 60 кг) в доме родственников. Заигравшись, собака укусила ее за шею, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

При первичном осмотре врачи диагностировали укушенные раны мягких тканей шеи и угла нижней челюсти справа, рану 4-го правого пальца, подкожную эмфизему шеи. Из одной раны шеи при дыхании воздух выходил наружу, что указывало на повреждение органов дыхания, женщина начала задыхаться. Было принято решение об операции мультидисциплинарной бригадой врачей, пациентку перевели в ЛОР-отделение, так как выявленные травмы грозили удушением, а также гнойным воспалением шеи из-за инфицирования ран слюной собаки.

«Мы выполнили под наркозом нижнюю трахеотомию, то есть обеспечили доступ воздуха в дыхательные пути, провели правостороннюю коллотомию — сделав небольшой надрез на шее, мы герметизировали раны трахеи, чтобы воздух перестал выходить наружу и установили дренаж. Совокупная длительность операций составила 2 часа 45 минут. После операции пациентка переведена в реанимационное отделение, а на следующий день — в ЛОР-отделение», — сказал заведующий ЛОР-отделением больницы Артем Гербергаген.

На данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. По результатам контрольной компьютерной томографии органов грудной клетки и шеи свободное, самостоятельное дыхание полностью восстановилось, раны зажили, а швы уже сняты.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это в том числе выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.