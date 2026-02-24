Врачи из Подмосковья представили новые методы лечения в Саратове

Научно-практическая конференция «Бронхоэктазы и наследственные заболевания легких» прошла 19–20 февраля 2026 года в Саратове при участии специалистов НИКИ детства из Подмосковья. Эксперты представили новые подходы к диагностике и лечению наследственных заболеваний легких и провели прием пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Конференцию организовали при поддержке министерства здравоохранения Саратовской области, СГМУ им. В.И. Разумовского, НИКИ детства и ведущих федеральных центров. На пленарных заседаниях и симпозиумах специалисты из Подмосковья рассказали о современных трендах респираторной медицины. Особое внимание они уделили молекулярной диагностике наследственных заболеваний, обновленным клиническим рекомендациям по муковисцидозу и трехлетнему опыту применения таргетной терапии у детей в России.

Практической частью мероприятия стал консультативный прием в Саратовской областной детской клинической больнице. 20 февраля ведущие специалисты, в том числе сотрудники НИКИ детства, осмотрели 26 детей и 6 взрослых. У пациентов взяли биоматериал для сложной ДНК-диагностики — экзомного секвенирования — и электронной микроскопии, что важно для подтверждения диагнозов при подозрении на наследственные заболевания легких и первичную цилиарную дискинезию.

«Такие выездные мероприятия позволяют приблизить высокотехнологичную медицинскую помощь к пациентам, обеспечивая своевременную верификацию диагнозов и коррекцию лечения, что критически важно для улучшения качества жизни наших маленьких пациентов», — подчеркнула заместитель директора по научной работе НИКИ детства, доктор медицинских наук, профессор Елена Кондратьева.

В рамках конференции также работала школа для родителей. Врачи разъяснили особенности образа жизни пациентов до и после назначения современной терапии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.