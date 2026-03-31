Врачи из Подмосковья поучаствовали в программе для управленцев в сфере медицины

Первый модуль программы «Лидерство в медицине: стратегическое управление региональными системами здравоохранения» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошел в Красноярске. Ее участниками стали 90 руководителей сферы медицины из более чем 20 регионов России, которые прошли отбор из более чем 1300 претендентов. Московскую область представляют восемь участников, сообщила пресс-служба мастерской управления «Сенеж».

Программа разработана Мастерской управления «Сенеж» совместно с Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения Минздрава России при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и направлена на подготовку управленцев нового типа, способных работать системно и формировать комплексные решения для развития регионального здравоохранения.

«Программа „Лидерство в медицине“ объединила 90 управленцев со всей страны, способных мыслить системно, поскольку именно им предстоит выстраивать архитектуру регионального здравоохранения. Подготовка специалистов такого уровня крайне важна: от качества их управленческих решений на местах напрямую зависят устойчивость отрасли и уровень медицинской помощи. Первый модуль прошел в Красноярске, где у коллег была возможность изучить региональный портфель решений в отрасли и перенять лучшие практики. Впереди — интенсивная работа, в том числе с выездными модулями», — отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Бочаров.

Московскую область на программе «Лидерство в медицине: стратегическое управление региональными системами здравоохранения» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» представляют восемь участников:

главврач Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ)им. М. Ф. Владимирского Евгений Тюхменев главврач Наро-Фоминской больницы Сергей Сидоренко,

главврач Каширской больницы Юрий Якушев,

заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Московского областного перинатального центра Динар Габдрахманов,

заместитель главного врача по педиатрической помощи Московского областного перинатального центра Анастасия Петрова,

заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Психиатрической больницы № 4 Александр Токарев,

заместитель главного врача Малаховского детского туберкулезного санатория Елена Ляккер

заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Дмитрий Прокопьев.

«Управление многопрофильным медицинским комплексом требует не только операционной эффективности, но и системного подхода к развитию всей региональной системы здравоохранения. Программа позволяет синхронизировать управленческие решения с приоритетами отрасли, в том числе в части повышения доступности высокотехнологичной помощи, оптимизации процессов и обеспечения качества медицинских услуг. Уже на первом модуле видно, что такой формат обучения дает инструменты для тиражирования эффективных практик и выстраивания устойчивых моделей управления на уровне региона», — поделился главный врач МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Евгений Тюхменев.

По словам Сергея Сидоренко, участие в программе направлено на усиление управленческих компетенций, в том числе в части стратегического планирования, принятия решений и работы с правовыми и экономическими инструментами в системе здравоохранения. Он также отметил, что участие в программе позволяет развивать стратегическое мышление и по-новому подходить к управлению медицинской организацией. Особую ценность представляет работа с коллегами из других регионов и разбор практических кейсов — это дает возможность адаптировать лучшие решения под специфику своей территории и усиливать управленческие команды на местах.

«Обучение дает целостное понимание того, как выстраивается управление региональным здравоохранением — от постановки целей до инструментов реализации и оценки результатов. Важно, что программа ориентирована не на теорию, а на прикладные решения, которые можно адаптировать под конкретные задачи медицинской организации и региона. Практическая часть, включая посещение медицинских учреждений Красноярского края, позволяет увидеть, как управленческие подходы реализуются в реальных условиях, оценить их эффективность и определить, какие из них могут быть масштабированы», — подчеркнул заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Московского областного перинатального центра Динар Габдрахманов.

Заместитель главного врача ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 4» Александр Токарев поделился, что программа позволяет выйти на уровень системного понимания работы медицинских организаций и расширить управленческий взгляд. Уже по итогам первого модуля полученные инструменты можно применять на практике — от анализа и декомпозиции процессов до усиления межведомственного взаимодействия и командной работы.

«Программа „Лидерство в медицине“ для меня — возможность не только усилить управленческие компетенции и развить навыки межведомственного взаимодействия, но и получить реальную перспективу войти в кадровый резерв, чтобы реализовать свой профессиональный потенциал на уровне региона. Ее особая ценность в том, что она помогает соотносить национальные цели с задачами конкретной территории, изучать лучшие практики других субъектов и применять их в своей работе», — отметила заместитель главного врача ГБУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий» Елена Ляккер.

Программа включает четыре очных модуля. По итогам обучения участники представят собственные проекты и управленческие решения, направленные на развитие региональных систем здравоохранения. Сильнейшие выпускники будут включены в кадровый резерв для последующего назначения на руководящие должности в региональных системах здравоохранения.

Первый модуль был посвящен переходу от национальных целей к региональным стратегиям. Участники работали над перспективами развития здравоохранения, анализировали демографические, технологические и экономические тренды, изучали процессную модель и систему метрик региональной отрасли. В программе приняли участие ведущие федеральные эксперты, включая директора ЦНИИОИЗ Минздрава России, члена-корреспондента РАН Ольгу Кобякову.

«Мастерская управления „Сенеж“ — самая мощная на сегодняшний день площадка по подготовке управленцев в стране, и наша совместная программа получилась максимально практико- ориентированной. Первый модуль программы прошел в Красноярске. Обучение предусматривало погружение в региональную практику. Участники посетили ключевые медицинские учреждения Красноярского края и встретились с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Всего в программу входят четыре очных модуля, а также участникам предстоит интенсивная межмодульная проектная работа» — добавила директор ЦНИИОИЗ Минздрава России, член- корреспондент РАН Ольга Кобякова.

Практическая часть была посвящена опыту Красноярского края: участники посетили Краевую клиническую больницу, Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени А. И. Крыжановского и другие медицинские организации региона, где познакомились с действующими управленческими решениями и лучшими практиками.

Программа «Лидерство в медицине: стратегическое управление региональными системами здравоохранения» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» рассчитана на управленцев, которые уже работают в системе здравоохранения и принимают решения на уровне региона, медицинской организации или крупного направления. Ее задача — не только усилить управленческие компетенции участников, но и сформировать кадровый резерв руководителей, способных выстраивать устойчивые региональные системы здравоохранения, работать в логике национальных приоритетов и запускать изменения, которые жители почувствуют в качестве и доступности медицинской помощи.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.