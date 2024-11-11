Врачи из Подмосковья помогли женщине с циррозом печени родить здорового ребенка

В Московский областной НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) была направлена для ведения беременности 40-летняя женщина с жалобами на плохое самочувствие и угрозой прерывания беременности на фоне комплекса тяжелых заболеваний, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Годом ранее у нее диагностировали цирроз печени, варикозное расширение вен пищевода, увеличение селезенки, скопление жидкости в брюшной полости, повышение давления в кровеносном сосуде, отводящем кровь из внутренних органов и другие патологии.

«Мы начали наблюдать пациентку на сроке 14-15 недель. Беременность протекала на фоне тяжелой анемии и угрозы кровотечения из расширенных вен пищевода. Женщина неоднократно проходила у нас стационарное лечение. Благодаря слаженной совместной работе врачей разных специальностей, нам удалось пролонгировать беременность до доношенного срока. С помощью операции кесарева сечения пациентка родила здорового мальчика без пороков развития весом 2 990 г и ростом 48 см с оценкой состояния по шкале Апгар 8 и 9 баллов», — рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Мама с сыном уже выписаны домой. Мальчик будет находиться под амбулаторным наблюдением врачей детской поликлиники, а женщина — гепатолога и хирурга.

Специалисты отмечают, что беременность в сочетании с тяжелыми заболеваниями печени встречается нечасто и представляет собой сложную клиническую задачу. Физиологические изменения при беременности ухудшают течение заболеваний печени и создают угрозу для жизни беременных. Главная угроза — кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода. Современные методы лечения, используемые в МОНИИАГ, позволяют помогать женщинам с такими патологиями становиться мамами здоровых малышей.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.