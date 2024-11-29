Врачи из Подмосковья обсудили актуальные вопросы дерматовенерологии

Врачи-дерматовенерологи Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера приняли участие в научно-практической конференции «Актуальные вопросы дерматовенерологии. Междисциплинарное взаимодействие». Мероприятие, состоявшееся 28 ноября 2024 года в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского, собрало ведущих специалистов отрасли, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В ходе научной программы были представлены и детально обсуждены сложные клинические случаи, такие как гормонорезистентная вульгарная пузырчатка и дискоидная красная волчанка. Основное внимание было направлено на трудности, возникающие при диагностике этих и других кожных заболеваний, а также на современные достижения в терапии дерматологических патологий. Дополнительно, эксперты подчеркнули важность междисциплинарного сотрудничества в процессе лечения пациентов, акцентируя внимание на необходимости оптимизации терапевтических стратегий.

«Постоянное профессиональное развитие — приоритет для наших специалистов. Они регулярно участвуют в программах непрерывного медицинского образования и научно-практических конференциях, совершенствуя свои навыки лечения сложных дерматологических заболеваний и повышая качество медицинской помощи», — отмечает главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук Юлия Матушевская.

Участие в подобных мероприятиях способствует установлению и укреплению профессиональных контактов, а также повышению уровня компетентности специалистов. Это, в конечном итоге, будет способствовать более успешному лечению и профилактике кожных заболеваний среди населения Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.