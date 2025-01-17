Врачи из Подмосковья объяснили, как подготовиться к крещенским купаниям

Совсем скоро наступит важный православный праздник — Крещение Господне. Многие стремятся в эту волшебную ночь окунуться в водоемы — реки, озера, купели при храмах. Несмотря на то, что в этом году крещенских морозов синоптики не прогнозируют, подойти к купанию нужно со всей ответственностью, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ни в коем случае не использовать для согрева алкогольные напитки. Если вы употребляли алкоголь, двое суток как минимум после этого окунаться в холодную воду нельзя. Этанол должен полностью покинуть организм, чтобы не было тяжелых последствий. А они могут быть самые разные, вплоть до остановки сердца. Во-первых, спиртные напитки резко расширяют сосуды, а ледяная вода, наоборот, сужает. Такие перепады могут обернуться потерей создания. Во-вторых, человек в состоянии алкогольного опьянения не контролирует ситуацию вокруг. Он может просто поскользнуться, уйти под воду и утонуть», — рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он добавил, что согреваться при нахождении на улице, до и после купания можно теплым чаем, травяными настоями. Нужно помнить, что окунаться можно только в специально отведенных местах. Также есть ряд противопоказаний, при которых стоит отказаться от купания в крещенскую ночь. Это беременность, хронические заболевания, ОРВИ в активной фазе.

«Прежде, чем идти к проруби, необходимо вспомнить, нет ли у вас медицинских противопоказаний. Холодовой стресс может вызвать обострение хронических заболеваний, особенно аутоиммунных, сердечно-сосудистых, нервных, кожных, дыхательной системы. В любом случае, стоит проконсультироваться с врачом перед тем, как принимать участие в купаниях. Категорически запрещены такие купания беременным женщинам», — говорит врач общей практики Электростальской больницы Ирина Меркульева.

Также врач уточняет, что важна заблаговременная подготовка к Крещенскому купанию. Главное в ней — постепенная адаптация к низким температурам. Можно начать с контрастного душа, раз от раза уменьшая объем теплой и увеличивая объем холодной воды. Будет полезным повысить физическую активность. Регулярные тренировки укрепляют иммунитет, особенно если проходят на свежем воздухе.

«Важна также тактика купания. Прежде чем войти в воду, постарайтесь успокоиться, замедлить дыхание. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Входить в воду лучше плавно, а не прыгать. Так вы сможете контролировать стресс и управлять своим состоянием. Не задерживайтесь в холодной воде надолго. Оптимальная продолжительность погружения — не более 1-2 минут», — говорит специалист.

И добавляет, что на всех этапах купания важно обращать внимание на свое самочувствие. Следует прекратить купание и обратиться за помощью, если почувствуете: головокружение, слабость, дрожание рук и ног, одышку, затруднение дыхание, чрезмерное сердцебиение. Это симптомы могут говорить о переохлаждении. В этом случае необходимо как можно быстрее покинуть воду, надеть теплую одежду, пройти в теплое помещение, выпить теплый неалкогольный напиток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.