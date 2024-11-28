Врачи из Подмосковья извлекли 3 камня из мочеточников и спасли почку мужчины

В Клинскую больницу поступил 40-летний мужчина с жалобами на боль в поясничной области слева, которая беспокоила его несколько недель. Проведенное обследование выявило пилоэктазию — расширение внутренней части почки размером 24 мм, отсутствие функции левой почки, а также 3 камня в мочеточниках размером от 7 до 15 мм, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы приняли решении о дренировании почек внутренним стентом и удалении камней методом лазерной уретролитотрипсии. Этот метод позволяет раздробить почечные камни так, чтобы они могли выйти через мочевыводящие пути. Через 2 недели провели повторное вмешательство, чтобы удалить внутренний стент. Благодаря современной высокотехнологичной аппаратуре мы смогли сохранить пациенту почку, восстановить функции мочеточников, вернуть трудоспособность и хорошее качество жизни», — рассказала врач-уролог Галина Баринова.

В настоящее время пациент выписан домой и продолжает лечение амбулаторно.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают в том числе и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.