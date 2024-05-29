Врачи из Орехово-Зуева спасли пациента, удалив из его головного мозга 14 тромбов

У пациента были нарушены двигательная функция, координация, речь, ориентация в пространстве. В результате компьютерной томографии головного мозга и его сосудов было установлено, что причиной состояния явился острый тромбоз левого поперечного синуса. Заболевание встречается крайне редко — в 3% случаев, и его трудно диагностировать.

Орехово-зуевские врачи смогли удалить из мозга пациента 14 тромбов.

В настоящий момент мужчина уже выписан из сосудистого центра. Речь, ориентация и работоспособность конечностей были полностью восстановлены.

Сейчас ему предстоит реабилитация по месту жительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.