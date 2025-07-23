Врачи из Нижнего Новгорода помогли пациентке с редким диагнозом стать мамой

В Нижнем Новгороде женщина родила ребенка после почти полной утраты яичников

Женщина из Нижнего Новгорода смогла забеременеть и родить здорового ребенка после удаления почти всей яичниковой ткани из-за опухоли, рассказали врачи одного из медицинских центров. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

В одном из медицинских центров Нижнего Новгорода врачи помогли пациентке с редким диагнозом стать матерью. Женщина перенесла операцию по удалению почти всей яичниковой ткани из-за пограничной опухоли — цистаденомы. Несмотря на неблагоприятные прогнозы, ей удалось забеременеть и выносить ребенка.

Гинеколог-репродуктолог Евгения Соболева рассказала, что после хирургического вмешательства от одного из яичников осталась лишь едва заметная на УЗИ тень. В течение года врачи наблюдали за работой остаточной ткани, регулярно проводя фолликулометрию для отслеживания фолликулов.

В естественном цикле, без гормональной стимуляции, удалось получить два эмбриона. Один из них при повторной попытке был успешно перенесен в полость матки и прижился.

«Вопреки возрасту и всем медицинским рискам наступившая беременность протекала спокойно. Женщина стала мамой абсолютно здорового мальчика», — отметила врач.

Специалисты подчеркнули, что этот случай стал примером того, как настойчивость пациентки и профессионализм врачей позволяют преодолеть даже самые сложные медицинские ситуации.

Ранее сообщалось, что жительницы Нижнего Новгорода с бесплодием и послеродовой депрессией смогут получить бесплатную помощь.