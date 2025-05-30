Врачи из Ленинского округа спасли пациентку с гигантской опухолью

Ведущие специалисты гинекологического отделения Видновского перинатального центра успешно провели жительнице Ленинского округа операцию по удалению опухоли, по размерам сопоставимой с беременностью доношенного срока. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Диагноз «муцинозная цистоаденома яичника» 60-летней женщине был поставлен ещё осенью прошлого года. Но из-за личных обстоятельств пациентка решила перенести госпитализацию. Когда она обратилась повторно, опухоль достигла уже гигантских размеров. Во время операции откачали 12 литров жидкости, удалили опухоль и ряд органов женской репродуктивной системы. Технически все прошло без особенностей», — сказал заведующий гинекологическим отделением Видновского перинатального центра Николай Соваев.

Он уточнил, что муцинозная цистоаденома — это доброкачественная опухоль. Онкомаркеры у пациентки показали отрицательный результат. Однако из-за огромных размеров и отсутствия своевременного лечения дальше она могла «переродиться» в онкологию.

«Каждая опухоль имеет свою характеристику. Особенностью муцинозной цистоаденомы является то, что она растет очень быстро. Такая опухоль — большая редкость в XXI веке и считается крайне запущенной. Она может возникать у пациенток старшего поколения после 50 лет», — рассказал врач из Ленинского округа.

Специалисты подчеркивают: для того, чтобы предотвратить появление таких опухолей, надо наблюдаться у акушера-гинеколога не реже, чем один раз в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.