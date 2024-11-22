Врачи из Каширы провели осмотры 37 жителей деревни Большое Руново

В деревне Большое Руново прошел выездной прием врачебной бригады Каширской больницы. В местном фельдшерско-акушерском пункте работали кардиолог, уролог, терапевт, а также был задействован мобильный флюорограф, что позволило провести диагностику органов грудной клетки на месте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Выездные приемы — это наш способ обеспечить медицинскую помощь даже в самых удаленных уголках округа. Мы стремимся выявлять проблемы со здоровьем на ранних стадиях и предоставлять качественное лечение всем жителям», — отметил заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.

За время выезда осмотрено 37 человек. Кардиолог обследовал 12 пациентов, уролог принял 10 человек, терапевт — 14 человек. Флюорографическое обследование прошли 17 жителей. В рамках осмотра диспансеризацию взрослого населения прошли 7 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.